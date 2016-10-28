الإيسيسكو تدين استهداف الحوثيين لـ " مكة المكرمة"

دانت منظمة التعاون الإسلامية للتربية والعلوم "إيسيسكو" اليوم الجمعة استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من منطقة صعدة في اليمن وتم اعتراضه وإسقاطه من قبل قوات التحالف العربي.

وقالت الإيسيسكو إن هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي قام به الانقلابيون الحوثيون دليل واضح على فساد عقيدتهم وخبث نواياهم، حيث لم يراعوا حرمة مكة المكرمة، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم التي شرفها الله تعالى وجعلها حرما آمنا ومثابة للناس وأمنا.

وطالبت الإيسيسكو في بيانها دول العالم الإسلامي كافة بإدانة هذه الجريمة النكراء، والعمل على تخليص اليمن من هذه الشرذمة الباغية الضالة وردع من يقف معها ويسلحها ويدافع عنها، وطرده من منظمة التعاون الإسلامي لمخالفته ميثاقها ومحادته الله ورسوله.