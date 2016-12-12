ذمار: المليشيات تختطف مواطنين وأسرهم تحمل لجنه العفو المسؤولية

قامت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح باختطاف اثنين مواطنين من أبناء محافظة ذمار واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وبحسب مصادر محلية قامت عناصر مسلحة على متن أحد الاطقم، باختطاف "صالح حسين منصور المحجري " من أمام محطة الميثال خط الحداء، واقتادته إلى جهة مجهولة، لا يعلم مصيره حتى اللحظة.

واكدت المصادر انه وخلال ساعات قليلة اقدمت المليشيات على إختطاف مواطن آخر " صلاح أحمد علي نشوان " أحد أبناء مديرية "ضوران آنس".

شهود عيان أكدوا أن مسلحين حوثيين على متن طقم، قاموا بعد ظهر اليوم الإثنين، بالتقطع في خط صنعاء تعز للمواطن صلاح نشوان، الذي يعمل في الخط بنقل الركاب، ونهب مركبته نوع " باص 14 راكب".

من جانبه حمل أهالي المختطفين مليشيات الحوثي والمخلوع صالح المسئولية الكاملة، عما قد يتعرض له أبنائهم، كما حملو لجنة العفو العام في المحافظة المشكلة من قبل الانقلابيين مؤخراً، مسؤلية الاختطافات التعسفية التي تشهدها المحافظة ضد المواطنيين الأبرياء.