الضالع: تضرر عدد من مزارع المواطنين في مريس بسبب القصف العشوائي

تضررت عدد من مزارع المواطنين في مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن نتيجة القصف العشوائي للمليشيات الانقلابية على المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيات المتمركزة في العرفاف بدمت قصفت وبشكل عشوائي قرى مريس، ما أدى إلى تضرر عدد من مزارع القات بأشكال مختلفة.

واحترقت عدد من مزارع القات في منطقة يعيس وحجلان والقهرة عقب سقوط قذائف الهاون بداخلها واشتعال النيران فيها بعد أن اتلفت واضحت يابسة نتيجة منع مزارعيها بالقوة من الاعتناء بها بسبب القنص والاستهداف المباشر من قبل قناصة المليشيات الحوثية .

وفي جبهة حمك غرب الضالع وفي إطار قصفها العشوائي واستهدافها لقرى العود، قصفت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح المتمركزة في جبل السور بالشعر قرى الشرنمة العليا مستهدفة منازل المواطنين والسيارات والدراجات النارية.

وقال سكان محليون وشهود عيان أن عناصر المليشيات تقوم ومنذ أمس بإطلاق نار كثيف وعشوائي بإتجاه منازل المواطنين وبخاصة المضاءة، ومزارعي القات، ما تسبب في إعاقة المواطنين عن الوصول إلى مزارعهم وتحصيلها .