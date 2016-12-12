الرعيني يطالب بالضغط على المليشيات لإنهاء الانقلاب والعودة للمرحلة الانتقالية





قدم وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني شرحاً مفصلاً عن الخطوات التي مرت بها العملية السياسية في بلادنا ،ومؤتمر الحوار الوطني الشامل وما أنتجه من وثيقة وطنية مثلت المشروع الوطني الذي توافق عليه كل اليمنيون، وما أعقبته من خطوات في طريق تنفيذها من خلال انقلاب الحوثي وصالح على تلك المخرجات.. متطلعاً الى اهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على المليشيا لإنهاء الانقلاب والعودة الى استكمال المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين مع السفير الفرنسي لدى بلادنا كريستيان تستو.

وقال الوزير الرعيني: نحن مع الجهود الاممية في انجاز الحل السلمي وفق المرجعيات المتفق عليها، وكل ما يتعارض مع تلك المرجعيات لا يمكن لشعبنا القبول به.

كما أشاد بالدور الايجابي الذي تلعبه فرنسا في دعمها ووقوفها الى جانب الشرعية ، وحرصها على امن واستقرار ووحدة اليمن.

هذا وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لكافة الجهود الرامية الى انهاء الحرب وصولاً الى السلام الذي يتطلع اليه اليمنيون.

وتجدد الحكومة الشرعية تمسكها بالمرجعيات كأساس لاي حل سياسي في البلاد.

وتتعرض الحكومة الى ضغوط دولية لقبول خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، الا ان الحكومة رفضت أي حل خارج المرجعيات.