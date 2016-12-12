صنعاء: ميلشيات الحوثي تشن حملة اختطافات وتستغل حملة النظافة لجباية الأموال

قالت مصادر محلية لـ" الصحوة نت" أن ميلشيات الحوثي وصالح شنت خلال اليوميين الماضيين حملة اختطافات في عدد من الأحياء في العاصمة صنعاء فيما فرضت جباية على عدد من المحلات تحت مسمى النظافة.

وأفادت المصادر"أن الميلشيات شنت حملة اختطافات للمواطنين في شارع تونس وصنعاء القديمة والحصبة وحي السنينة وعدد من الأحياء الأخرى بذريعة الاحتياطات الأمنية للإحتفال بالمولد النبوي".

وكانت ميلشيات الحوثي نفذت حملت اختطافات لعدد من خطباء المساجد اقتحمت "مسجد الرضوان" في حي سعوان واختطفت إمام المسجد فرحان المرهبي وشقيقه كما اختطفت السبت الماضي إمام مسجد "الشحيفية "عبد الله السكني ومن مسجد التوبة في شارع مأرب اختطفت عدد من المواطنين.

من جانب آخر فرضت ميلشيات الحوثي وصالح مبالغ مالية على أصحاب المحلات التجارية في أمانة العاصمة تحت مسمى حملة التنظيف التي تتم في 12من ديسمبر من كل عام بحسب توجيهات أمانة العاصمة.

وقال سكان محليون لـ"الصحوة نت" أن ميلشيات الحوثي استغلت حملة النظافة لجباية الأموال حيث فرضت مبالغ مالية على جميع المحلات في جميع الأحياء الرئيسة والفرعية بأمانة العاصمة".

ويعاني سكان العاصمة صنعاء من انتهاكات مستمرة من قبل ميلشيات الحوثي وصالح جراء استمرار سيطرتهم على مؤسسات الدولة، حيث يشنون حملات اختطافات مستمرة بالإضافة إلى جباية الأموال بالقوة من التجار تحت عدد من المسميات لدعم مقاتليهم في الجبهات.