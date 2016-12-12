الرئيسية / آخر الأخبار

تفاصيل القبض على خلية في مأرب كانت تُحاول استهداف الجنود أثناء استلام مرتباتهم

الأثنين 12 ديسمبر 2016 05:55 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تفاصيل القبض على خلية في مأرب كانت تُحاول استهداف الجنود أثناء استلام مرتباتهم اللواء محسن خصروف رئيس التوجيه المعنوي بالجيش


كشف رئيس التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية محسن خصروف، اليوم الاثنين، إن السلطات العسكرية ألقت القبض على خلية كانت تستهدف زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات في محافظة مارب.


وقال  خصروف في تصريحات صحفية إن الخلية كانت تستهدف القصر الجمهوري والقوات الحكومية اثناء تجمعهم لاستلام المرتبات.

وتتكون أفراد الخلية من أربعة أشخاص يقيمون في فندق قبالة القصر الجمهوري.


وأكد خصروف أن الحراسة الأمنية للقصر الجمهوري في المدينة، ألقت القبض على أفراد الخلية حين تسللوا إلى بوابة المقر الرئاسي.


يأتي هذا بعد يومين من التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للجنود أمام معسكر الصولبان.

 

وضبطت قوات الجيش والمقاومة في مأرب أمس الأحد عبوات ناسفة على هيئة أحجار في الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء.


*الصحوة نت - متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى