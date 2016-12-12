ذمار: المليشيات تقتل مواطنا رفض الاحتفال بالمولد النبوي





قالت مصادر محلية بمحافظة ذمار، إن مليشيات الحوثي بمديرية جهران أطلقت الرصاص الحي على المواطن "محمد القيزلي" في قرية طلحامة بمديرية جهران، بسبب رفضه الإحتفال بالمولد النبوي على طريقتهم.





وأكدت المصادر أن المليشيات أطلقت الرصاص الحي على المواطن القيزلي، نقل على إثرها الى احد المستشفيات بالمدينة، مكث خلالها ساعات وتوفي متأثرا بجراحه.





ومنذ أربع سنوات والمليشيات بمحافظة ذمار تقتل الابرياء في ذكرى المولد النبوي.





ففي يناير من العام 2013م ربيع الأول 1435هــ، اقدمت على قتل الشاب " محمد زيد معاذ " من أبناء منطقة فتايل مديرية جهران ، في مدينة ذمار ، بحجة أنه مزق لافتة تابعة للمولد النبوي .





وفي يناير 2014م ربيع الاول 1436هــ، قامت بقتل ثلاثة من شباب مدينة ضوران آنس وهم " عبدالسلام غيلان، جميل غيلان، انور المجري" بحجة الاعتراض على فعاليات المولد النبوي في المنطقه.

كذلك في ديسمبر 2015م ربيع الأول 1437هــ اقدمت على قتل "صالح المرامي وأحمد المرامي " في مرام بميفعة عنس، بنفس الحجة.





و خلال اليومين الماضيين، ديسمبر 2016م ربيع الاول 1438هــ قتلت الطفل " مشعل محمد صالح مشرف " في المحفد بمديرية الحدأ في إطار تدشين احتفالها بالمناسبة.