البرلمان العربي يجدد دعمه للشرعية ويدعو الى الالتزام بالمرجعيات









شدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات المتفق عليها ممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد السلمي وقوف البرلمان العربي خلف شرعية الشعب اليمني ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.





ودعا السلمي ايران الى الكف عن التدخلات في الشؤون المنطقة.

وفي شأن آخر... كشف مشعل السلمي، عن إعداد هيئته خطة عمل لتحرك عربي مشترك في مواجهة “قانون جاستا”، لافتًا إلى أن البرلمان سيقوم بتوزيعها على المنظمات العربية وجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، والبرلمانات العربية لبدء تحرك جماعي في القريب العاجل للرد على القانون الأمريكي المثير للجدل.

*الصحوة نت - متابعة خاصة