مصرع 6 من المليشيات في احباط محاولة تقدم في الزاهر بالبيضاء





قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن 6 من مليشيا الحوثي والمخلوع لقوا مصرعهم اليوم الإثنين فيما أصيب آخرون.

وحسب المصادر فإن مقاومة البيضاء تصدت لمحاولة هجوم على جبل كساد بمديرية الزاهر وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.

وتدور اشتباكات منذ قرابة عامين بين مليشيات الحوثي والمخلوع من جهة ومقاومة البيضاء من جهة أخرى في عدد من مناطق المحافظة.

ورغم التعزيزات العسكرية للمليشيات منذ أشهر الا ان مقاومة البيضاء صمدت ولا تزال في وجه المليشيا رغم فارق العتاد والعدة.

وشنت مليشيا الحوثي والمخلوع حرباً عشوائية على مختلف مناطق البيضاء وفجرت المنازل وأحرقت المزارع، فيما لا تزال مستمرة في ارتكاب مختلف انواع انتهاكات.

المصدر | الصحوة نت