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المليشيات تفرض 100 الف على كل سفينة تجارية تصل ميناء الحديدة باسم دعم البنك

الأثنين 12 ديسمبر 2016 03:51 م الصحوة نت - متابعة خاصة
المليشيات تفرض 100 الف على كل سفينة تجارية تصل ميناء الحديدة باسم دعم البنك


أكدت مصادر تجارية  في محافظة الحديدة  أن الحوثيين فرضوا مبلغ 100 ألف ريال  على الشركات الملاحية مقابل كل سفينة تدخل الميناء، تحت اسم "دعم البنك المركزي" في صنعاء.

 

 وكان قد قررت الحكومة الشرعية تحويله إلى فرع، في حين يصرّ الحوثيون والمخلوع على استمرار عمله مقراً رئيسياً للبنك وسط استمرار نهب كافة الايرادات.

 

وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"  أن الجماعة فرضت أيضاً منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مبلغ 5 آلاف ريال على كل بيان جمركي يتم تخليصه دعماً للبنك، وبسندات من دون ختم رسمي، وترفض إدارة جمرك ميناء الحديدة إعطاء فواتير للمبلغ الذي يتم تحصيله.

 

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين عينوا مندوباً لا يتبع مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ المطلوبة.

 

وتسيطر مليشيا الحوثي والمخلوع على كافة الموارد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة الى استفزاز التجار والمستثمرين والزامهم على دفع إتاوات تحت بنود عدة منها المجهود الحربي ودعم البنك المركزي.

 

ورغم السيطرة على الايرادات المحافظات التي تخضع لسيطرة المليشيات الا انها وللشهر الرابع على لم تصرف مستحقات ورواتب الموظفين.


*الصحوة نت - متابعة خاصة

 

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