ضبط سيارة مفخخة في مدينة المعلا بعدن "تفاصيل"





تمكنت شرطة العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاثنين من ضبط سيارة مفخخة في مدينة المعلا.





وأعلنت شرطة عدن في بيان لها، أن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن تمكنت من ضبط سيارة مفخخة بالشارع الخلفي لمدينة المعلا .

البيان أكد أن معلومات مؤكدة أدلى بها المواطنون لإدارة امن عدن قادت إلى ضبط السيارة المفخخة التي تحوي كميات كبيرة من المتفجرات بينها ألغام أرضية و"T.N.T " وعبوات ناسفة .

ونجح خبراء في مكافحة الإرهاب من تفكيك السيارة والتي كانت مركونة في موقف للسيارات خلف الشارع الرئيسي بالمعلا.

هذا وتأتي هذه العملية بعد يومين من قيام تفجير انتحاري نفسه وسط تجمع للجنود بمعسكر الصولبان وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

ورغم جهود السلطات المحلية في الجانب الأمني بعد الا أن هناك تحديات أمنية كبيرة لا تزال تواجه المدينة، سيما مع تربص المليشيات الانقلابية والجماعات الارهابية التابعة لها بالمناطق المحررة.

وكان قد توعد وزير الداخلية اللواء حسين عرب عقب انفجار عدن بقطع يد الارهاب في كل المحافظات سيما المحررة منها والتي اتهم فيها اطراف لم يسمها باستهداف المناطق المحررة، في اشارة منه الى مليشيا الحوثي والمخلوع.

*الصحوة نت - متابعة خاصة