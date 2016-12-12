العثور على مكان السفينة المنكوبة في سقطرى وارتفاع عدد الناجين الى 41 شخصاً





قالت مصادر ملاحية ان قوات بحرية باكستانية أنقذت 41 شخصاً من الغرق.

وقال بيان صادر عن البحرية الباكستانية إن الفرقاطة الباكستانية “شمشير” المشاركة في الفرقة البحرية متعددة الجنسيات، المتخصصة في عمليات مكافحة القرصنة على الطرق البحرية في منطقة الشرق الأوسط، تلقت معلومات من مقر الفرقة عن غرق سفينة في مياه خليج عدن.

وأضاف البيان: أن الفرقاطة عثرت على موقع السفينة التي غرقت على بُعد 30 ميلاً شمال غرب جزيرة “سقطرى”، وقامت بإنقاذ 41 شخصاً من بين 61 شخصاً كانوا على متن السفينة المنكوبة، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن باقي ركاب السفينة ما زالت مستمرة في تلك المنطقة.

وكان قد أعلنت السلطات المحلية في محافظة ارخبيل سقطرى عن فقدان الاتصال بسفينة تقل أكثر من 60 شخصاً الثلاثاء الماضي.

وكان قد وصل الى شواطئ سقطرى قرابة 30 راكباً من ركاب السفينة قبل أن يرتفع عدد الناجين اليوم الى 41 حسب بيان البحرية الباكستانية.

*الصحوة نت - متابعة خاصة