غارات مكثفة على المواقع العسكرية للانقلابيين بصنعاء " الأماكن المستهدفة"





شنت مقاتلات التحالف العربي فجر اليوم الاثنين غارات عنيفة على مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع في العاصمة صنعاء.





وحسب شهود عيان فإن 13 غارة جوية استهدفت جبل النهدين ودار الرئاسة وعطان.

كما استهدفت مقاتلات التحالف أيضاَ جبل ظفار في منطقة بني مطر غرب العاصمة صنعاء.

هذا وقد شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من دار الرئاسة عقب استهدافه بالغارات.





وجددت مقاتلات التحالف قصفها للمواقع ذاتها ظهر اليوم الاثنين.

وسمع دوي انفجارات عنيفة عقب الغارات.

وتتخذ مليشيا الحوثي والمخلوع من منطقة السبعين ودار الرئاسة وجبل عطان مخازن سرية لمختلف الصواريخ والأسلحة الثقيلة، بالاضافة الى ملاجئ لقادة الانقلاب.





المصدر | الصحوة نت