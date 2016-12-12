تعز: الجيش يحبط محاولات تسلل شرق المدينة وقتلى في صفوف المليشيات

تصدت قوات الجيش الوطني التابع للواء 22ميكا المرابط في مدينة تعز لهجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة، وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.





وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن مدفعية اللواء 22ميكا قصفت مواقع المليشيات في معسكر الأمن المركزي وتبة سوفتيل شرق المدينة والحرير شرق شمال المدينة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.





وأشار المركز إلى أن ابطال اللواء 17مشاه تمكنوا من احباط محاولة تسلل للمليشيات إلى تبة الصياحي والكربة في جبهة الضباب غرب المدينة فيما تمكنت مدفعية اللواء من استهداف تجمع لعناصر المليشيات بالقرب من عمارة الفلاحي بشارع الخمسين مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.





كما تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته المليشيات في جبهة الأحكوم عقب مواجهات دارات بين الطرفين في تبة الدبعي والقواعدة جنوب تعز. كما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات المليشيات في تبة الدبعي والعكاوش بجبهة الأحكوم جنوب تعز.



