المحويت: المليشيات تنهب مساعدات غذائية وتنصب نقاط تفتيش

أفادت مصادر محلية بأن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح نهبت مواد غذائية مخزنة كمساعدات إنسانية للفقراء والمحتاجين في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت.





وقالت مصادر محلية أن مشرف المليشيات الانقلابية بمديرية الطويلة المدعو أبو نجم الرازحي عبدالكريم الصليمي، دخل برفقة مسلحين إلى مدرسة الوحدة دار الأيتام، وطلب من مدير المدرسة فتح المخزن الذي توجد بداخله مواد إغاثية مقدمة من الدول المانحة، وحين رفض مدير المدرسة تنفيذ أوامر المشرف الحوثي قام مرافقيه بكسر قفل المخزن ونهب تلك المواد الغذائية.





يذكر أن المواد الغذائية التي نهبتها المليشيات كانت مخصصه للأسر الأشد فقرا في المنطقة.





وعبر عدد من أبناء المديرية عن استيائهم الكبير من نهب المساعدات الإنسانية والمتاجرة بأقوات المواطنين وحاجتهم.





وتأتي هذه الأعمال بعد أيام من عمليات نهب مماثلة تعرضت لها المساعدات الإنسانية بمديريات مختلفة في المحافظة من قبل المليشيات الانقلابية.





من جهة أخرى افادت مصادر محلية أن المليشيات في منطقة الضلاع الاعلى بمديرية شبام كوكبان نشرت نقاط على الطريق وشوارع ومداخل القرى للمنطقة وعلى الخط الرابط بين صنعاء المحويت بهدف التفتيش للسيارات والمارة.





واكدت المصادر “لموقع اقليم تهامة” ان القيادي بالمليشيات بمنطقة الضلاع الأعلى بمديرية شبام (ابو صالح) “محمد صالح عبدالله مرشد” برفقة “بشير غلاب قايد زيد” ينصبان منذ يومين نقطة تفتيش ليلية أخرى لممارسة الاستفزازات للمسافرين والعائدين و تفحص الوجوه وعرض البطائق الشخصية والتفتيش في التلفونات باسلوب قذر ومستفز.



