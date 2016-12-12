اليمن يدين الهجمات الإرهابية في تركيا ومصر

دانت اليمن الهجمات الارهابية التي استهدفت تركيا ومصر خلال اليومين الماضيين وتسببا في مقتل وجرح العشرات.





وأعلنت اليمن في بيان لها عبر وزارة الخارجية عن إدانتها وبشدة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في حي بشكطاش بمدينة اسطنبول التركية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. معلنة تضامنها الكامل مع تركيا في حربها ضد الإرهاب.





وجدد البيان موقف اليمن الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب تركيا الشقيق في مواجهة الجماعات الارهابية والافكار المتطرفة وفي كل ما تتخذه تركيا من إجراءات امنية من اجل الحفاظ على امنها واستقراراها.





واعربت وزارة الخارجية عن أحر التعازي وصادق المواساة الى حكومة وشعب تركيا واسر واقارب الضحايا.. متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.





كما دانت التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة المصرية القاهرة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، مشيرة في بيانها إلى أن هذه الأعمال "الإرهابية" لن تنال من عزم حكومة وشعب مصر الشقيق على مواصلة التصدي بكل حزم للإرهاب.





وأكدت اليمن وقوفها إلى جانب مصر وتأييدها في كل الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن أحر التعازي وصادق المواساة لمصر قيادة وحكومة وشعبا والى اسر الضحايا ..متمنية للمصابين الشفاء العاجل.



