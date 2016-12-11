بالصور.. اكتشاف عبوات ناسفة على شكل أحجار في الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء





تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من اكتشاف شبكات الغام وعبوات ناسفة مزروعة على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء.





وحسب مصدر أمني فإنه تم اكتشاف الالغام والعبوات التي على شكل أحجار متنوعة، تم اكتشافهم بالقرب من الطريق المؤدية الى الوهبية في جبهة العبدية مأرب.





وتزرع مليشيات الحوثي والمخلوع مئات الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق سيما المحررة وذلك بهدف اقلاق السكنية العامة في المحافظات المحررة.

وكان قد تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مارب من ضبط خلية ارهابية تابعة للانقلابيين تقوم بزرع مثل هذه العبوات.





واعترفت الخلية بانها تدربت في صعدة على صناعة هذه المتفجرات وانه تم ارسال اعضاء الخلية الى مأرب لزراعها.

المصدر| الصحوة نت



