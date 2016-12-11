بينهم انصاف مايو.. اختيار 3 برلمانيين يمنيين لعضوية البرلمان العربي





أدى 3 نواب يمنيين اليمين القانونية في مقر الجامعة العربية صباح اليوم في العاصمة المصرية القاهرة بمناسبة اختيارهم أعضاء في البرلمان العربي.





وتم اختيار البرلمانيين أنصاف مايو وعلوي الباشا بن زبع ومهدي عبدالسلام، الأعضاء في البرلمان العربي ممثلين عن اليمن بتكليف من الحكومة.

ويعد البرلمان احدى المؤسسات التابعة للجامعة العربية ويرجع انشاءها الى العام 2005 حيث اقرت الدورة السابعة عشر المنعقدة في العاصمة الجزائرية تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290)، ونصها: ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي ، ويحدد نظامه الأساسي ، تشكيله ومهامه واختصاصاته " . ويرأسه البرلماني الاماراتي الدكتور مشعل السلمي.