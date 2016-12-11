بالصور.. ضبط شحنة طائرات تصوير وقطع غيار صورايخ كانت في طريقها للانقلابيين





تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب من ضبط شحنة تحمل على متنها طائرات استطلاع تجسسية وعدد من الممنوعات.





وحسب مصدر أمني فإنه تم ضبط شحنة كبيرة تحمل طائرات استطلاع صغيرة الحجم تستخدم للأغراض التجسسية، بالإضافة الى أجهزة اتصالات عسكرية تم اخفائها بعناية كبيرة بين بضائع تجارية.

وأكدت المصادر أن من بين المضبوطات قطع غيار تستخدم في صناعة الصواريخ وطيران الاستطلاع.

وما بين الحين والآخر تضبط الأجهزة الأمنية في مأرب شحنات أسلحة متنوعة.

وتعتمد مليشيات الحوثي والمخلوع على خط مأرب المهرة عمان لتهريب السلاح والممنوعات بصورة دائمة.





المصدر | الصحوة نت



