متحدث: الحكومة وجهت بصرف مرتبات الموظفين التي تمتنع المليشيات عن دفعها





أكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن الحكومة على استعداد لدفع مرتبات الموظفين في كل الأجهزة التي أمتنعت الميليشيا الانقلابية عن دفع مرتبات موظفيها.

وقال بادي "وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ" ان توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية قضت بدفع المتأخرات لكافة الأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية وبانتظام.

وبخصوص الطلاب اليمنيين بالخارج، قال بادي ان الحكومة قد اعتمدت للطلبة المبتعثين في الخارج مبلغ 24 مليون دولار في مناطق تلقيهم العلم، بعد أن تخلى الإنقلابيون عنهم، واحتفظوا بالأموال لمجهودهم الحربي.

وكشف بادي ان الحكومة أرسلت المستحقات للطلاب في ماليزيا وروسيا وألمانيا وخلال الثمان والأربعين ساعة القادمة ستحول الأموال للطلاب في مصر والأردن، وفي الأسبوع القادم سترسل مخصصات الطلبة في كل الدول الأخرى قياما للحكومة بواجبها ووظيفتها، تجاه أبناء اليمن جميعاً.

يأتي هذا تزامناً مع بدء صرف مرتبات الجيش في مختلف الوحدات والمناطق العسكرية وذلك عبر اللجان الحكومة التي شكلت لهذا الغرض.