إب: جرحى مدنيين بينهم أطفال في قصف للمليشيات على منزل في بعدان

سقط عدد من الجرحى المدنيين في قصف حوثي استهدف منزلاً في مديرية بعدان شرق مدينة إب ـ وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن عدد من المواطنين جرحوا يوم أمس جراء قصف شنته المليشيات الانقلابية المتمركزة في وادي الشرف "المحوى" استهدفت منزلاً في منطقة "بيت القطيني" بعزلة "بني منصور" بمديرية بعدان.

وقالت المصادر بأن القصف الذي أستهدف المنزل كان بقذيفة "هوزر" وسقط على إثرها أربعة جرحى من بينهم أطفال.

وأكدت المصادر بأن البيت المستهدف يعود ملكيته للمواطن "توفيق محمد المقيبعي" وأن أضراراً كبيرة لحقت بالمنزل جراء القصف الذي استمر على مناطق أخرى متفرقة وبصورة عشوائية.

وكانت المليشيات قد اعتلت بعض التباب في منطقة "بيت القطيني" الواقعة مابين "منخلة " و "يبار" بمساعدة بعض المتحوثين بعد أكثر من عام من خروج المقاومة من هذه المواقع بموجب اتفاق مع أهالي المنطقة الذين تكفلوا بحماية المنطقة من أي تواجد.

وترجح المصادر توتر الأوضاع في المنطقة نتيجة إخلال الحوثيين بالاتفاق وما صاحب ذلك من مستجدات ميدانية في الوقت الذي يرفض فيه الأهالي أي تواجد لهم.