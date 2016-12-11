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الحديدة: مقاومة تهامة تنفذ 3 عمليات وسقوط قتلى وجرحى

الأحد 11 ديسمبر 2016 06:15 م الصحوة نت _ متابعات
الحديدة: مقاومة تهامة تنفذ 3 عمليات وسقوط قتلى وجرحى

نفذ رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة ثلاث هجمات استهدفت تجمعات مليشيات الحوثي وصالح في محافظة الحديدة اليوم الاحد.

وأكد المركز الاعلامي لإقليم تهامة أن المقاومة استهدفت في الهجوم الأول بقنبلة يدوية ثلاثة من مسلحي المليشيات كانوا على متن طقم لهم في نهاية شارع الحمدي باتجاه البحر صباح اليوم، وأسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيات وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وبحسب المركز فقد استهدف رجال المقاومة بالرصاص الحي سيارة هايلوكس كان على متنها إثنين من مسلحي المليشيات في مديرية الميناء بالقرب من مبنى الثروة السمكية، عند الساعة التاسعة صباحا، وقد أسفر الهجوم بحسب شهود عيان عن إصابتهما بجروح بالغة.

كما استهدف أبطال المقاومة أحد عناصر المليشيات بسلاح شخصي أثناء ركوبه دراجة نارية في مديرية الحوك خلف تطوير تهامة، وقد أسفر الهجوم عن مصرعه على الفور.

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