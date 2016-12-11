الضالع: مقتل ٣ من المليشيات في جبل ناصة بجبهة مريس

قتل ٣ من مسلحي مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أثناء سقوط طقم عسكري صباح اليوم الأحد في جبل ناصة بجبهة مريس مديرية دمت بمحافظة الضالع ما تسبب في تدمير الطقم ورشاش عيار ١٤،٥.





وقال مصدر محلي أن طقم المليشيات المتمركز بسفينة وأبراج شركة الهاتف النقال بجبل (ناصة) تدمر بالكامل جراء سقوطه إلى الأسفل، مشيراً إلى أن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة قصفت بمدفع بي عشرة مكان تواجد الطقم، ما أدى إلى ارتباك سائق الطقم وتدحرجه بمن فيه إلى أسفل الجبل بشكل أسفر عن تدميره ومصرع كل من فيه.





وحاولت المليشيات الانقلابية انتشال حطام الطقم بواسطة عربة بي إم بي لكن مدفعية الجيش الوطني والمقاومة حالت دون ذلك.