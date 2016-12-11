الجبير: دول الخليج تتشاور لإدراج الحوثيين على قائمة الارهاب

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن التشاور قائم بين دول مجلس التعاون حول إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب. جاء ذالك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة البريطاني، بوريس جونسون اليوم في الرياض.

وأشار الجبير الى الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سلمي في اليمن.

وأكد الجبير أن إيران فجرت واغتالت ودعمت جماعات مثل القاعدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر وتسهل عمل الجماعات المتطرفة وتنقل عناصرها عبر حدود الدول.

من جهتة قال وزير الخارجية البريطاني أن للسعودية الحق في تحقيق تسوية لإعادة الحكومة الشرعية في اليمن.

وأضاف نحن قلقون من استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن، والتهديد الإيراني في المنطقة يقلقنا كما يقلق السعودية.