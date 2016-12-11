مجلس التعاون الخليجي يدين بشدة التفجير الارهابي بعدن ويجدد مساندته للحكومة





أعربت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد عن إدانتها الشديدة التفجير الانتحاري الذي استهدف الجنود بمعسكر الصلولبان في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان إن هذه الجريمة البشعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.

وأكد على استنكار دول المجلس وإدانتها لهذه الجريمة المروعة، معبراً عن مساندة دول المجلس للحكومة اليمنية لكشف ملابسات هذه الجريمة الإرهابية وجهودها المتواصلة لإعادة الأمن والاستقرار الى كافة المحافظات اليمنية ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وكان قد ارتفع ضحايا التفجير الارهابي الى 48 شهيداً وعشرات الجرحى.

وتبنى ما يسمى "تنظيم داعش" الجريمة ونشر صوراً لمنفذها.

*الصحوة نت - متابعة خاصة