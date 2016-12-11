محافظ سقطرى يكشف عن الإحصائية النهائية للناجين من السفينة المنكوبة

قال محافظ أرخبيل سقطى اللواء سالم عبدالله السقطري انه تم انقاذ 31 راكباً فقط من ركاب السفينة المنكوبة.

وأكد السقطري في تصريح لصحيفة "إيلاف" اليوم الأحد، أطلعت عليه " الصحوة نت" أكد استمرار عمليات البحث عن بقية ركاب السفينة اليمنية التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الجزيرة الثلاثاء الماضي.

وأشار المحافظ الى ان جهودا محلية ودولية مستمرة في سواحل جزر الارخبيل، للبحث عن بقية الركاب، نافياً أن يكون قد تم العثور على 35 ناجيًا، كما ذكرت وسائل اعلام خلال اليومين الماضيين.

وكشف السقطري بأن 39 راكباً لا يزالون في تعداد المفقودين.

وكان قد تعرضت سفينة ركاب قبالة سواحل ارخبيل سقطرى الى الغرق نتيجة للحمولة الزائدة وذلك نظراً لتوقف الخطوط الجوية اليمنية عن نقل المسافرين من المكلا الى سقطرى.

وكان قد شكلت الحكومة لجنة لمتابعة الحادثة والبحث عن ركاب السفينة.





*الصحوة نت - متابعة خاصة