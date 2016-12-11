مديرية باقم في صعدة على بُعد خطوة من التحرير

استمراراً لعملية التحرير التي تستهدف معقل الجماعة الانقلابية، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في شمال غرب محافظة صعدة.

حيث أصبحت قوات الجيش والمقاومة تتمركز على مقربة من المراكز الرئيسية لجماعة الحوثي، منها مديرية باقم الذي لم تعد تبعد سوى 10 كم عن آخر نقطة للجيش والمقاومة.

وأكد مصدر ميداني في صعدة أن قوات الجيش والمقاومة تستعد لاقتحام مديرية "باقم" وذلك بعد استكمال السيطرة على ما تبقى من المواقع المحيطة بها في منطقة "علب".

وبسيطرة الجيش والمقاومة على " باقم" تكون قوات الجيش والمقاومة قد بسطت سيطرتها على أولى مديريات صعدة، وتكون قد اقتربت من مدينة ضحيان التي تعتبر معقلاً رئيسياً للحوثيين منذ عقود.

وتبعد "ضحيان" حالياً من آخر نقطة لقوات الجيش والمقاومة قرابة 30 كيلو مترات.

على ذات الصعيد أفاد القيادي في المقاومة، يحيى بن مقيت، أن الجيش الوطني والمقاومة في جبهة علب بمحافظة صعدة، أحبطوا هجوماً للميليشيات الانقلابية وقتلوا سبعة من عناصرها، واستولى على مخازن للأسلحة.

وأوضح القيادي بن مقيت لصحيفة «عكاظ»، أن عشرات المسلحين الحوثيين حاولوا التسلل إلى أحد الجبال جنوب موقع مندبة الإستراتيجي، لكن الجيش أحبط المحاولة، مضيفاً أن الجيش أجرى عملية تمشيط للجبال المحاذية لموقع مندبة، وعثر على مخازن أسلحة مخبأة في أحد الجبال.

وقال مقيت إن المخازن تضم أسلحة متوسطة وخفيفة وصواريخ، مؤكداً بانه تم أسر عدد من المليشيات في ذات المنطقة.

وكان قد شنت قوات الجيش والمقاومة هجوماً مباغتاً على مواقع المليشيات الانقلابية في علب مطلع الأسبوع الفائت وتمكنت من السيطرة الكلية على المنفذ والمواقع المجاورة.

ودفعت مليشيا الحوثي والمخلوع بتعزيزات عسكرية الى مواقع قريبة من علب والبقع بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل قوات الجيش والمقاومة.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع للمليشيات الانقلابية بالقرب من جبهتي "علب والبقع".

واستهدفت المقاتلات تعزيزات فيما استهدفت ايضاً تجمعات حاولت الاقتراب من مواقع الجيش والمقاومة.

وكان قد عثرت قوات الجيش مطلع الأسبوع قرب سوق البقع على مخازن سرية تحت الأرض للمليشيات الانقلابية، معدة ومجهزة للعيش فيها أيضاً.

كما تمكنت فرق هندسية تابعة لقوات الجيش والمقاومة من نزع مئات الألغام من المواقع التي حررت مؤخراً.

المصدر | الصحوة نت