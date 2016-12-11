بمناسبة المولد النبوي.. الحوثيون يعتقلون عشرات المواطنين في صنعاء

اعتقلت مليشيات الحوثي العشرات من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها بذرائع مختلقة وأعذار واهية تتعلق باحتفالهم بالمولد النبوي.

وحولت المليشيات الحوثية ذكرى المولد النبوي إلى فعالية سياسية للتحشيد والكسب لدعم مشروعها المتمثل بأحقيتها في الحكم، في المقابل تمارس المليشيات في هذه المناسبة النصب والاحتيال على المواطنين وبالذات أصحاب المحلات التجارية تحت ذريعة الاحتفال بالمولد.

ويتداول المواطنون في محافظة إب وسط اليمن أن طقما حوثيا مر على محل بيع الطلاء وحمل عددا من اسطوانات الطلاء وحين طلب صاحب المحل الحساب رد عليه سائق الطقم: “تشتي حساب من الرسول!”، فعلق صاحب المحل ساخرا باللهجة المحلية: “الرسول ليشطب!”.

ولا تتوقف الانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق المواطنين طيلة العام لكن وتيرتها ترتفع في المناسبات ومنها ذكرى المولد وتصل حد الاعتقالات لمن يخالف أو لا يتفاعل معها.

وقال وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان إن المليشيات الحوثية اعتقلت أمس السبت عشرات المواطنين في أمانة العاصمة.

وكتب الرويشان على صفحته في الفيسبوك معلقاً على حادثة الاعتقال تلك بالقول:

"يعتقلون بائعي العسل في ذكرى المولد النبوي! ..إي والله!

اعتقلوا اليوم العشرات في أقسام الشرطة.. لماذا بائعي العسل تحديدا؟!

قبل ساعات تم اعتقال علي بائع العسل في الحي السياسي في صنعاء!

سبق اعتقاله قبل سنة في نفس اليوم ..يوم مولد النبي الكريم!

علي القادم من عمران والذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره يبيع العسل والعطر والإبتسامة ..يعتقلونه اليوم بمناسبة مولد الرسول!

وقال الرويشان ساخراً من هذا الاعتقال: "في مصر يوزعون حلاوة مولد النبي ( ص) في ذكرى ميلاده..في اليمن يحدث العكس!"، وأضاف: "هذه أكبر إساءة للرسول الكريم خلال 1400 سنة!

تعتقلون علي المكافح في ذكرى مولد الرسول! وبلا أيّة جريرة!".

وعلق ساخرا: حتى " إسرائيل" لا تفعل ذلك يا أبا مُرّ !

يذكر أن المليشيات في هذه المناسبة تقوم باعتقال العديد من المواطنين الذين يرفضون منح الحوثيين إتاوات بالمناسبة أو لم يعلقوا قطع قماش خضراء أمام محلاتهم وبيوتهم، أو لم يرددوا معهم ما تسمى بالصرخة الحوثية المعروفة.





المصدر | الصحوة نت