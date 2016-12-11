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مصرع مسؤول التسليح والإمداد للمليشيات في جبهتي حرض وميدي

الأحد 11 ديسمبر 2016 11:56 ص الصحوة نت | خاص
مصرع مسؤول التسليح والإمداد للمليشيات في جبهتي حرض وميدي


قالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة ان قيادياً حوثياً قتل اليوم الأحد في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

 

وحسب المصادر فإن القيادي حسين راشد الحسوي مسؤول مخازن التسليح والإمداد قتل جراء استمرار المعارك الدائرة في جبهتي حرض وميدي بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني من جهة اخرى.

 

وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من أسر القيادي الحوثي ابو الزهراء العابد في ذات الجبهة.

 

وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربات موجعة في جبهتي حرض وميدي وفقدت أهم قيادتها الميدانية خلال الأيام الماضية.

 

المصدر | الصحوة نت

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