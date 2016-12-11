قيادي حوثي يسطو على 3 مليار من ايرادات المؤسسة الاقتصادية





قال مصدر نقابي في المؤسسة الاقتصادية بصنعاء ان قيادياً حوثياً قام بنهب ما تم توريده من وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وحسب المصدر فإن المدعو ابو طه المكلف من قبل الحوثيين بادارة المؤسسة الاقتصادية قام بالاستيلاء على 3 مليار ريال قدمتها وزارة الدفاع كاستحقاق للمؤسسة لدى الوزارة.

واستولى القيادي الحوثي على هذا المبلغ تحت ذريعة صرفه لتجار، الا انه لم يورد أي سندات استلام او وثائق رسمية تثبت ذلك.

واشارت المصادر الى ان القيادي الحوثي "ابو طه" يعقد صفقاته مع تاجر كبير موالٍ للحوثيين "عبدالخالق الرازحي" الذي ايضاً يتدخل في كل أمور المؤسسة ولا توجد له أي علاقة أو صلة بالمؤسسة وموظفيها.

ورفض القيادي الحوثي "ابو طه" صرف مستحقات موظفي المؤسسة وقام بالاستغناء عن عشرات الموظفين المتعاقدين منذ 5 أعوام.

يأتي هذا فيما تواصل المليشيات الانقلابية سيطرتها على كل المؤسسات الإرادية في أماكن سيطرتها، وتحرم آلاف موظفي هذه المؤسسات من المستحقات.





المصدر | الصحوة نت