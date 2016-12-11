إب: أهالي الحجف يحتجزون مساعدات غذائية بفرع العدين لحرمانهم منها

احتجز أهالي إحدى القرى بمديرية فرع العدين غرب مدينة محافظة إب وسط اليمن مساعدات غذائية لحرمانهم منها.





وأفادت مصادر محلية بأن عددا من أهالي منطقة ممسى أبناء الحجف بعزلة العاقبة العليا احتجزوا يوم أمس قافلة المساعدات الغذائية ووضعوها في مخازن خاصة بمنطقتهم.





وقالت المصادر بأن احتجاز المساعدات الغذائية احتجاجا على حرمانهم من جميع المساعدات الاغاثيه والتي تصل مديرية فرع العدين.





وقال عدد من أهالي المنطقة بأن القائمين على عملية توزيع المساعدات والمواد الاغاثيه والمجلس المحلي بالمديرية حرموا عدد من المناطق والقرى من تلك المساعدات وبأن آلية التوزيع غير عادلة وفيها عمليات فساد الأمر الذي اضطرهم لاحتجاز قافلة مساعدات وتخزينها في منطقتهم.





وطالب عدد من أهالي الحجف بعزلة العاقبة كما طالب مواطنون آخرون في بقية عزل المديرية إعادة عملية التوزيع وفق آلية عادلة تستهدف المعدمين والمحتاجين والمتضررين من الأحداث التي تشهدها البلاد.