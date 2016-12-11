ولد الشيخ يدين استهداف الجنود بعدن ويؤكد أن الحل السياسي وحده يضعف الإرهاب

دان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد العملية الارهابي الذي وقع في مدينة عدن واستهدف جنود في معسكر الصولبان وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.





وأكد ولد الشيخ في بيان نشره على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحل السياسي وحده من يضعف الإرهاب ويفعّل مؤسسات الدولة اليمنية.





وقال "ندين بشدة الجريمة البشعة التي حصلت اليوم (السبت) في عدن(..) لقد حذرنا مرارا وتكرارا من ازدياد خطر الاٍرهاب خلال الحرب في اليمن".





وأضاف" وحده الحل السياسي يضعف الارهاب ويفعل مؤسسات الدولة، ووحدهم اليمنيون قادرون على تغيير الواقع”.



