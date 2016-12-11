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تعز: المليشيات تستهدف المساكن شرق المدينة والجيش يتصدى لعملية تسلل جديدة

الأحد 11 ديسمبر 2016 09:51 ص
تعز: المليشيات تستهدف المساكن شرق المدينة والجيش يتصدى لعملية تسلل جديدة صورة ارشيفية

قصفت دبابة مليشيات الحوثي والمخلوع المتمركزة في تبة سفتيل شرق المدينة الأحياء السكنية الآهلة بالسكان الليلة الفائتة، فيما تعرض حي الكمب وبازرعة لقصف بقذائف الهاون من قبل المليشيات المتمركزة في القصر الجمهوري، ويتعرض حي ثعبات وقرى صبر لقصف بمضاد طيران 23 من مواقع المليشيا في تبة الجعشة.


وبحسب شبكة تعز الاخبارية فقد دارت إشتباكات بين رجال الجيش الوطني ومليشيات الحوثي والمخلوع غرب معسكر التشريفات شرق المدينة وامتدت من جوار مستشفى الكندي الى مبنى البنك المركزي اثر محاولة تسلسل لعناصر المليشيات الى المكان.


واستهدفت المليشيات المتمركزة في البحابح بالربيعي غرب المدينة مواقع الجيش الوطني في تبة اعلى والصياحي، بينما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا للميشيات جوار عمارة الفلاحي شمال غرب معسكر اللواء 35 بالمطار القديم، وأنباء تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.



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