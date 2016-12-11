الرئيسية / آخر الأخبار

عمران: أطقم المليشيات تداهم قرية نجر للمرة الخامسة وتلاحق مواطنين

الأحد 11 ديسمبر 2016 09:30 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
عمران: أطقم المليشيات تداهم قرية نجر للمرة الخامسة وتلاحق مواطنين صورة ارشيفية

أفاد مصدر محلي بقرية نجر جنوب مدينة عمران أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قامت أمس السبت بمداهمة القرية بعدد من الأطقم المسلحة، والدراجات النارية، وذلك للبحث عن مطلوبين حسب زعمها. 


وذكر المصدر لمركز المستقبل الاعلامي بعمران أن المليشيات قامت بملاحقة إخوة الشهيد فؤاد عافية وآخرين، في محاولة لاعتقالهم، وذلك على خلفية التفجير الإجرامي الذي حدث الخميس قبل الماضي عن طريق زرع عبوة ناسفة في أحد وايتات الماء في خط عمران الجنات. 


وأوضح المصدر أن هذه المرّة تعد الخامسة التي تقوم فيها المليشيات بمداهمة القرية خلال اسبوعين، حيث سبق وأن قامت بمداهمة القرية عدة مرات واقتحام بعض المنازل وتفتيشها ونهب محتوياتها، الأمر الذي أثار غضب الأهالي واستياءهم من تكرار مثل هذه الممارسات الهمجية وغير المبررة. 

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى