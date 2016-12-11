عمران: أطقم المليشيات تداهم قرية نجر للمرة الخامسة وتلاحق مواطنين

أفاد مصدر محلي بقرية نجر جنوب مدينة عمران أن مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قامت أمس السبت بمداهمة القرية بعدد من الأطقم المسلحة، والدراجات النارية، وذلك للبحث عن مطلوبين حسب زعمها.





وذكر المصدر لمركز المستقبل الاعلامي بعمران أن المليشيات قامت بملاحقة إخوة الشهيد فؤاد عافية وآخرين، في محاولة لاعتقالهم، وذلك على خلفية التفجير الإجرامي الذي حدث الخميس قبل الماضي عن طريق زرع عبوة ناسفة في أحد وايتات الماء في خط عمران الجنات.





وأوضح المصدر أن هذه المرّة تعد الخامسة التي تقوم فيها المليشيات بمداهمة القرية خلال اسبوعين، حيث سبق وأن قامت بمداهمة القرية عدة مرات واقتحام بعض المنازل وتفتيشها ونهب محتوياتها، الأمر الذي أثار غضب الأهالي واستياءهم من تكرار مثل هذه الممارسات الهمجية وغير المبررة.