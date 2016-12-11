مصدر عسكري: مقتل وجرح العشرات من المليشيات بجبهة حرض بينهم مسؤل التسليح والامداد

أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة مقتل وجرح العشرات من مسلحي المليشيات في حرض والمزارع إثر استهداف تجمعاتهم من قبل طيران ومدفعية التحالف والجيش الوطني.





وأفاد المصدر مقتل 18 وجرح 27 من مسلحي المليشيات بينهم القيادي/ حسين راشد الحسوي مسؤول مخزن التسليح والإمداد في جبهتي حرض وميدي.





من جهة اخرى قام وفد من قيادة السلطة المحلية في إقليم تهامة بزيارة المنطقة العسكرية الخامسة، لتقديم واجب العزاء في استشهاد العقيد جبر الدوة رئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة، والقاضي علي المحشرج قاضي المنطقة والذين طالتهما يد الغدر والخيانة وهما يؤديان واجبهما الوطني والوظيفي في المنطقة.





والتقى الوفد الذي يرأسه عبدالله أبو الغيث محافظ محافظة الحديدة ورئيس اللجنة التنسيقية

لمحافظات إقليم تهامة برئيس المنطقة اللواء الركن/ توفيق محمد القيز قائد المنطقة، والعميد عمر جوهر أركان حرب المنطقة، وعدد من قيادات المنطقة.





وأكد اللقاء على ضرورة أن ينال الجناة جزاءهم العادل وفقا للنظام والقانون.



