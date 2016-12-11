لجنة تحقيق لتفجير عدن الإرهابي ومليون ريال لكل أسرة شهيد ونصفه لكل جريح





وجه رئيس الوزراء كل من وزير المالية ورئيس لجنة صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة بتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادى الحكومة بصرف مبلغ مليون ريال لكل أسرة شهيد ونصفه لكل جريح من ضحايا العملية الإرهابية التي وقعت بجانب معسكر الصولبات بالعاصمة المؤقتة عدن.





ونص التوجيه بان يتم ترقيم جميع الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحادثة الإرهابية وان يتم صرف مرتباتهم .

على ذات الصعيد... شكل رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن دغر مساء اليوم لجنة تحقيق في العملية الإرهابية التي وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بناء على توجهات رئيس الجمهورية من نائب وزير الداخلية رئيسا

نائب رئيس هيئة الأركان العامة نائبا

قائد المنطقة العسكرية الرابعة عضوا

مدير جهاز الأمن القومي ـ عدن عضوا

مدير الأمن السياسي ـ عدن عضوا

وخول القرار اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على ان ترفع نتائج التحقيق الى مكتب رئاسة الوزراء خلال أسبوع من تاريخه .

وكان قد ارتفعت حصيلة التفجير الى قرابة 48 شهيدا فيما العدد مرشح للزيادة وذلك نظراً لوجود حالات حرجة.

وتبنى ما يُسمى " تنظيم داعش" العملية.

وقد لاقت العملية ادانات واستنكارات شعبية ودولية.

*الصحوة نت - متابعة خاصة



