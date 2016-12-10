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ارتفاع ضحايا التفجير الارهابي بعدن الى 48 شهيداً والتنظيم الارهابي يتبنى

السبت 10 ديسمبر 2016 10:44 م الصحوة نت | خاص
ارتفاع ضحايا التفجير الارهابي بعدن الى 48 شهيداً والتنظيم الارهابي يتبنى صورة الانتحاري الذي فجر نفسه


ارتفع ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعاً للجنود أمام معسكر الصولبان في العاصمة المؤقتة عدن الى 48 شهيداً و 31 جريحاً.


وحسب مكتب الصحة في عدن فان العدد مرشح للزيادة نظراً لوجود حالات حرجة.

هذا وقد تبنى ما يسمى "تنظيم داعش" العملية قبل قليل.


ونشر التنظيم على حسابه "بتويتر" صورة للانتحاري والذي يدعى "أبو سعد العدني".


 

وشهد المعسكر تفجيراً مماثلاً في يوليو الماضي وخلف عشرة قتلى وعشرات الجرحى، عقب استهداف بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، وذلك أثناء محاولة مسلحين السيطرة على المعسكر.


وتمكنت قوات الجيش بدعم من التحالف العربي من اعادة السيطرة السريعة على المعسكر وتعاملت بشكل كامل مع المسلحين.


المصدر | الصحوة نت

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