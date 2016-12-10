مقتل 7 حوثيين واستشهاد وإصابة 4 من الجيش والمقاومة بتعز

قُتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مواجهات اليوم الأحد مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز، بحسب مصدر في المقاومة.

وأكد المصدر أن 7 من المليشيات قُتلوا وأصيب العشرات فضلا عن تدمير طقم ومضاد 23 وخزن أسلحة جراء المواجهات مع الجيش والمقاومة وغارات لطيران التحالف. وأشار إلى استشهاد أحد أفراد الجيش والمقاومة وإصابة 3 آخرين في المواجهات مع المليشيات. وتفصيلا للمواجهات.

وأوضح المصدر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من كسر محاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي والمخلوع في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة ، في الوقت ذاته دارت مناوشات متقطعة بين رجال الجيش الوطني والمليشيا في محيط المكلكل والمديهين جنوب شرق المدينة.

وأضاف أن المليشيات نصبت منصة اطلاق صواريخ كاتيوشا في سائلة مهيس المحاذية لطريق الصلو بدمنة خدير جنوب شرق المدينة، فضلا عن مواصلتها فرض حصارها الخانق على مدينة تعز وتمنع دخول المواد الأساسية والدوائية والإغاثية.

من جهة أخرى، أصيب 3 مدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات، كما تعرضت قرى الضباب غرب المدينة والاقروض بالمسراخ والصلو جنوب تعز لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.