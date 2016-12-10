قائد العسكرية الرابعة: التفجير الانتحاري أسفر عن استشهاد 14 وجرح آخرين

قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن العملية الإرهابية التي استهدفت أفراد من الجيش الوطني في معسكر الصولبان بمنطقة خور مكسر بمدينة عدن، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 14 وجرح آخرين من الجنود كانوا أمام البوابة الرئيسية للمعسكر.





وأضاف اللواء الركن فضل حسن، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن انتحاريا كان يحمل حزاما ناسفا قام بتفجير نفسه على بعد 200متر من البوابة الرئيسة للمعسكر مستهدفا تجمعا للجنود كانوا أمام البوابة عصر اليوم السبت. مشيرا إلى إنه تم تشكيل لجنة لمباشرة التحقيق في هذا العمل الارهابي الجبان الذي دأبت على فعله القوى الحاقدة، تمهيدا لمعرفة الجهة التي تقف وراء الجريمة والقيام باتخاذ الاجراءات اللازمة وسيتم ملاحقة ومعاقبة الجناة.





وأكد اللواء فضل أن سلسلة اجراءات أمنية وعسكرية صارمة يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار والحيلولة دون تكرار أي أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الأمن واقلاق السكينة العامة.