اليدومي يعزي أمير دولة قطر في وفاة الشيخ خليفة

بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح برقية عزاء ومواساة للأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي.

نص التعزية

سمو الأمير/ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأكرم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي وافته المنية مساء الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016 عن عمر يناهز 84 عاما.

وإننا إذ نعزيكم في وفاة سمو الامير الأب نعبر عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب ونبعث من خلالكم خالص العزاء للحكومة والشعب القطري الشقيق سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان..

ولعل الحياة الحافلة بالعطاء والبذل التي كرسها سمو الأمير الراحل في خدمة قضايا وطنه وأمته بكل إخلاص وأمانة وعمل دؤوب وشجاعة خير عزاء لنا جميعا.

إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد عبد الله اليدومي

رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح

٢٣ محرم ١٤٣٨هـ

٢٤ اكتوبر ٢٠١٦