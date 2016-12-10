اللجنة الوطنية للتحقيق تكشف عن انتهاكات بالجملة للمليشيات ضد المدنيين "تقرير"





أوضحت الناطقة الإعلامية للجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إشراق المقطري، أوضحت ان اللجنة وثقت خلال شهر نوفمبر المنصرم 507 انتهاك وقعت خلال العامين 2015 ـ 2016م بكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة المؤقتة عدن حول أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق خلال شهر نوفمبر 2016م وذلك بمناسبة الذكرى الـ 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضمن التقرير رصد 60 واقعة استهداف المدنيين بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والهاوزر، و 200 حالة قتل خارج نطاق القانون و 40 حالة زرع الغام و 12 حالات قصف طيران و 33 عملية اغتيال من قبل جماعات ارهابية مسلحة وانفجار عبوات ناسفة بالاضافة الى توثيق 13 حالة اخفاء قسري و 6 حالات تجنيد اطفال و40 حالة اعتقال تعسفي و 3 حالات تعذيب و 230 حالة تهجير قسري لعدد 230 اسرة و واقعتين استهداف اعيان ثقافية وتدمير 25 منزل و18 منشأة حكومية.

وقالت المقطري ان اللجنة حققت في 189 واقعة انتهاك خلال شهر نوفمبر الماضي توزعت بين وقائع زرع الالغام وقتل المدنيين واعتقال واخفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون والبدء بالتحقيق بواقعة جمعة الكرامة بساحة صنعاء والاعتداء على ساحة الاعتصام في تعز واحراق المخيمات وساحة الاعتصام في البيضاء".

واضافت: "ان الارقام الكبيرة للضحايا الذين تم رصدهم في شهر نوفمبر 2016م يوضح منهجية الأضرار بالمدنيين خاصة الأطفال والنساء المشمولين بالحماية في البروتوكول الثاني باتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل والسيداو المصادق عليها بلادنا".

ولفت المقطري الى ان فريق اللجنة قام بالنزول مع عدد من المحققين المساعدين الى محافظة الضالع التي شهدت خلال العام 2015م انتهاكات جسمية تم خلالها المعاينة والوصف للاماكن المتضررة حيث تم رصد والتحقيق لعدد 147 واقعة انتهاك.

من جهة اخرى.. كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان " رصد" عن أكثر من 14 ألف انتهاك ارتكبته المليشيات الانقلابية منذ يناير من العام الجاري 2016.

ودعا التحالف في بيان له اليوم السبت وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية المدنيين من انتهاكات مسلحي الحوثي والمخلوع.

وأبلغ التحالف اليمني " رصد" في خطابات سابقة الامم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة عن العديد من حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري الذي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.





وقد رصد التحالف منذ مطلع العام الجاري (14254) انتهاكاً ارتكبته مليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.





*الصحوة نت - متابعة خاصة