قتلى وجرحى في تفجير استهدف تجمعاً للجنود أمام معسكر الصولبان بعدن





أفاد شهود عيان أن انفجاراً ضخما هز معسكر الصولبان بخور مكسر في عدن.





وأكدت مصادر فإن الانفجار استهدف الجنود أثناء تجمعهم لاستلام مرتباتهم.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الإنفجار، لكن مصادر محلية اكدت ان انتحارياً فجر نفسه وسط تجمع الجنود.

ولم تنشر أي احصائية رسمية حتى اللحظة عن عدد الضحايا، الا ان معلومات أولية تشير الى سقوط قرابة 20 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً.

وشهد المعسكر تفجيراً مماثلاً في يوليو الماضي وخلف عشرة قتلى وعشرات الجرحى، عقب استهداف بوابة المعسكر بسيارة مفخخة، وذلك أثناء محاولة مسلحين السيطرة على المعسكر.





وتمكنت قوات الجيش بدعم من التحالف العربي من اعادة السيطرة السريعة على المعسكر وتعاملت بشكل كامل مع المسلحين.





المصدر | الصحوة نت