ذمار: الحوثيون يقتلون طالبا في الحداء بسبب الصرخة

قامت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بقتل الطالب "مشعل محمد صالح مشرف" في مديرية الحدأ محافطة ذمار جنوب العاصمة بعد رفض المدرسين ترديد الصرخة.





واكد مصد محلي أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح أطلقت الرصاص الحي عشوائيا على الطلاب بسبب رفضهم ترديد الصرخة ما أدى إلى مقتل أحد الطلاب في المدرسة على الفور.





وقال المصدر إن الطفل مشعل (12 عاما) قتل اليوم في مدرسة المحفد بقرية كلبة مخدرة مديرية الحداء برصاص مسلحي المليشيات الحوثية.





وأوضح المصدر ان المليشيات قدموا الى المدرسة صباح اليوم وفرضوا الاحتفال بذكرى المولد على الطلاب فقبلت ادارة المدرسة الاحتفال بهذه الذكرى وبدأت فعالية الاحتفال دون اي اعتراض.





واضاف المصدر: واثناء فعاليات الاحتفال بالمولد أراد أحد مسلحي المليشيات استغلال هذه المناسبة بخطابات وشعارات عنصرية وطائفية فأمر الطلاب بترديد الصرخة لتوثيقها في وسائل اعلامهم التي حضرت الفعالية.





وتابع المصدر: إن الطلاب رفضوا ترديد الصرحة وهو ما أثار حنق المليشيات ودفع بعضهم لفتح نيران اسلحتهم على الطلاب بشكل عشوائي لتصيب احدى الطلقات الطالب مشعل وترديه قتيلا على الفور.





ورفضت أسرة الطفل القتيل استلام الجثة إلا بعد حضور النيابة وتسليم القتلة المعروفين بالاسم.





وتعد الصرخة -الموت واللعنة لامريكا وإسرائيل واليهود- منتجا إيرانيا كان يرددها أتباع الخميني عقب الثورة الإيرانية وقد اعتمدتها المليشيات الحوثية شعارا لها منذ ظهورها قبل 2004.











