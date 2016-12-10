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مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ بالستية غرب حرض

السبت 10 ديسمبر 2016 04:09 م الصحوة نت - خاص
مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ بالستية غرب حرض


شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت غارات جوية على عدد من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة حجة (غرب اليمن).

 

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة إن مقاتلات التحالف دمرت منصة صواريخ بالستية غرب مدينة حرض.

 

وحسب المصادر فإن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان عقب استهدافه.

كما تمكنت المقاتلات أيضاً من تدمير عربة عسكرية كانت تتواجد قرب منصة اطلاق الصواريخ.

 

وصعدت مليشيا الحوثي والمخلوع مؤخراً من اطلاق الصواريخ البالستية تجاه مناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية.


وما بين الحين والآخر تتصدى القوات السعودية المشتركة لعدد من محاولات التسلل من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه مناطق حدودية.


المصدر| الصحوة نت 

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