الجيش اليمني يسيطر على أسلحة حديثة ومتطورة في منطقة البقع بصعدة - صور

سيطرت قوات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة الشعبية والمدعومة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخازن أسلحة حديثة ومتطورة.

وقالت مصادر عسكرية أن من بين الأسلحة التي سيطرت عليها قوات الجيش صواريخ حرارية وصواريخ موجهة ومضادة للدروع تمت السيطرة عليها في مواقع المليشيات الإنقلابية التي تركتها وفرارها في محافظة البقع التابعة لمحافظة صعدة اليمنية (معقل زعيم المليشيات الحوثية).

أركان حرب محور صعدة العقيد مهران القباطي أكد أن هدفهم هو قطع رأس الأفعى قائلاً: ستسمعون ما يسركم بإذن الله قريباً.

الجيش الوطني نشر في صفحته على الفيس بوك عدداً من الأسلحة والذخائر التي تم الإستيلاء عليها في منطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة.



