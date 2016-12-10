تحالف رصد يكشف عن 14 ألف انتهاك للمليشيات منذ مطلع العام الجاري





كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان " رصد" عن أكثر من 14 ألف انتهاك ارتكبته المليشيات الانقلابية منذ يناير من العام الجاري 2016.





ودعا التحالف في بيان له اليوم السبت وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعا المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية المدنيين من انتهاكات مسلحي الحوثي والمخلوع.

وأبلغ التحالف اليمني " رصد" في خطابات سابقة الامم المتحدة والجهات الدولية ذات الصلة عن العديد من حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري الذي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.

وقد رصد التحالف منذ مطلع العام الجاري (14254) انتهاكاً ارتكبته مليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وحسب تقرير التحالف فقد تنوعت تلك الانتهاكات بين 1444 حالة قتل خارج القانون، بينهم 395 طفلا و121 امرأة، إضافة إلى 4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلا و1165 امرأة.

كما رصد التحالف 4322 حالة اعتقال أغلبهم نشطاء سياسيين، و1031 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية.

هذا وطالب التحالف في تقريره جماعة الحوثي والمخلوع بالسماح لكافة المنظمات المحلية والدولية بزيارة المعتقلات والسجون التابعة لهم.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان الى عدم غض الطرف عن جرائم الابادة التي ترتكبها المليشيات الانقلابية.





وحث التحالف مجلس الأمن الإسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لاسيما القرار 2216، لما من شأنه وقف جرائم المليشيات.

وأشار البيان إلى أن ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام تحل واليمن تعيش وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني إلى انتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع انتهاكاتها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقد سجلت العديد من المنظمات مئات الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في نوفمبر المنصرم، ورصدت الانتهاكات في اغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.





*الصحوة نت - متابعة خاصة