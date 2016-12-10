مقتل 5 جنود بانفجار لغم في منطقة جعولة شمالي مدينة عدن





قالت مصادر محلية في محافظة عدن ان قتلى وجرحى من الجنود سقطوا جراء انفجار لغم أرضي بعربتهم صباح اليوم السبت.





وحسب المصادر فإن 5 جنود قتلوا فيما أصيب 3 آخرون جراء انفجار لغم في التراب الرملي في منطقة جعولة شمالي مدينة عدن.





وأشارت المصادر ان هذا الغم يعد من مخلفات الحرب التي دارت بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى.

وزرعت مليشيا الحوثي والمخلوع مئات الألغام في عدن قبل ان تجبر على الفرار.

ورغم نزع مئات الألغام منذ تحرير مدينة عدن والمناطق المجاورة الا انه لا يزال الخطر يهدد حياة المدنيين وذلك نظراً للكمية الهائلة التي زرعتها المليشيا وفي مناطق مختلفة.





المصدر | الصحوة نت