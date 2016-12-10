نائب الرئيس يناقش الاستقرار وإعادة إعمار اليمن في حوار المنامة

يشارك نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في فعاليات قمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة" في دورته الـ 12 لهذا العام المنعقد خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر الجاري.





وبحسب وكالة الانباء الرسمية سبأ فقد التقى نائب الرئيس على هامش حضوره عشاء الافتتاح بعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في القمة وأطلعهم على المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح على مقاليد الحكم في البلاد وارتكابهم جرائم بحق اليمنيين وخرقهم للاتفاقيات المُجمع عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، منوهاً إلى حاجة اليمن الماسة لمساعدات ودعم الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة العصيبة.





ويعرض نائب الرئيس خلال مشاركته في القمة ورقة بحثية تحمل عنوان «الاستقرار وإعادة إعمار اليمن».





ويشارك في أعمال (حوار المنامة) لهذا العام في دورته الـ 12 التي تعقد خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر الجاري ،عدد كبير من الشخصيات المرموقة من مسؤولين رسميين ورجال أعمال وشخصيات دولية واقتصاديين من أكثر من 20 دولة، بمن فيهم رؤساء وزراء ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي وقادة الجيش والمخابرات.









الجدير ذكره ان "حوار المنامة"هو قمة أمنية تعقد بصورة سنوية في مملكة البحرين وينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وبمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والاقتصاديين والعسكريين والسياسيين والمفكرين من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وامريكا اللاتينية وافريقيا لتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الامنية.





وستناقش قمة الأمن الإقليمي، عدد من القضايا من أبرزها إدارة المتغيرات الاقليمية المتحولة، والقوى الاقليمية واستقرار الشرق الاوسط، ومكافحة التطرف وملفي اليمن وسوريا،اضافة الى مناقشة ملفات هامة مثل التطرف والهيكل الأمني الاقليمي ومستقبل السياسة الامريكية، فيما سيكون ملف العلاقات الخليجية – الاسيوية حاضراً على طاولة الحوار.



