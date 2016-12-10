المخلوع صالح يناشد الكويت للتوسط لدى السعودية

أكدت صحيفة “الراي” الكويتية أن المخلوع صالح ناشد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للعب دوراً لرأب الصدع مع المملكة العربية السعودية.





وقال المخلوع صالح خلال اجتماعه بكتلة حزبه في حكومة الإنقاذ الموالية له وللحوثيين: «أتمنى على الكويت الشقيقة بزعامة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، التوسط لرأب الصدع بيننا وبين الإخوان في السعودية وإنهاء الاقتتال الداخلي».





وبحسب الصحيفة فإن صالح تمنى «على الإخوان، أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، أن يساعدوا اليمن للخروج من هذه الأزمة، مثلما ساعدونا في عام 2011 وقاموا بالمبادرة الخليجية، صحيح أن أشياء كثيرة نفذت في المبادرة الخليجية، منها التخليّ عن السلطة، وانتخاب رئيس موقت توافقي، كلها مشت بشكل جيد، ونتمنى عليهم أن يساهموا في إيقاف الحرب، وسنكون شاكرين ومقدرين لإخواننا في مجلس التعاون الخليجي».





واعتبر صالح تمنياته «ليس تودداً للخليج بل للسلام»، مشيداً بسلطنة عمان، قائلاً «قد يقول مَنْ يقول إنه تودد من صالح للخليج. أنا أتودد للسلام وأنا أتحرك في اتجاه السلام، أنا مع السلام، أنا مع الأمن أنا مع الاستقرار، السلام هو الأساس، فأتمنى من إخواننا في مجلس التعاون الخليجي أن يساهموا معنا في هذه الفترة».





وفي شأن مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال صالح «أتمنى على ولد الشيخ كمبعوث أممي أن يكون وسيطاً محايداً، وألا يتسلم تعليمات من أحد ويأتي ليمليها علينا... نحن لانقبل الإملاء».





ويعيش المخلوع صالح حالة من التناقض والازدواجية ففي الوقت الذي يتحدث عن السلام ويدعو للتوسط لدى المملكة شن هجوما حادا على الاخيرة في مقابلته التي بثتها قناة البي بي سي هذا الاسبوع.







