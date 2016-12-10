وزير الخارجية البريطاني: يد إيران ظاهرة بوضوح في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: "عندما ننظر إلى ما يحصل في اليمن، فإن يد إيران ظاهرة بوضوح، وأنا طبعاً أتفهم المخاوف السعودية حول الأمن وحول الأهمية المطلقة لحماية المملكة نفسها من القصف الحوثي. لكن أود أن أعبر عن أمر أعتقد أن الجميع في هذه الغرفة يشاطرني إياه وهو القلق إزاء المعاناة الحالية للشعب اليمني".





و في مداخلة أمام مؤتمر حوار المنامة أكد أن سيطرة النظام السوري على كامل حلب لن يجلب السلام ولن يجعل من بشار الأسد رئيساً مقبولاً من شعبه.





وفي هذا السياق، قال جونسون: "نعم، صحيح بالفعل قد يكون بشار الأسد مع رعاته الروس والإيرانيين، وبعد أشهر من القصف الهمجي، على وشك السيطرة على آخر معاقل المعارضة في حلب، وقد يتم ذلك في غضون أيام. لا يمكن القول متى سيحدث ذلك لكن عندها سيكون ذلك انتصاراً من رماد"، مشيراً "تذكروا أن ثلثي سوريا حالياً خارج سيطرة الأسد وهو ما يزال يحاصر 30 منطقة تضم 571 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة. وبالتأكيد لن يكون هناك سلام في سوريا يفرضه شخص ولّد هذه الكراهية تجاهه من قبل الملايين من أبناء شعبه".